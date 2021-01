Damante ha tradito la De Lellis con Sonia Lorenzini? La dichiarazione di lei (Di domenica 3 gennaio 2021) L’intervista di Chi Magazine Torna dopo anni un gossip di qualche anno fa: i tradimenti di Andrea Damante alla ex fidanzata Giulia De Lellis. Ecco cosa ha detto finalmente Sonia Lorenzini a riguardo. Nella giornata di ieri, 2 gennaio, Sonia Lorenzini è stata protagonista di un’intervista a Chi Magazine, condotta dal giornalista Gabriele Parpiglia. Per l’occasione, Sonia ha parlato anche di un gossip in cui è finita in mezzo anni fa. Si vociferava che Damante avesse tradito Giulia De Lellis, anche con Sonia Lorenzini. Ciò sarebbe accaduto quando la De Lellis era tra i concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Leggi anche Giulia De ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 gennaio 2021) L’intervista di Chi Magazine Torna dopo anni un gossip di qualche anno fa: i tradimenti di Andreaalla ex fidanzata Giulia De. Ecco cosa ha detto finalmentea riguardo. Nella giornata di ieri, 2 gennaio,è stata protagonista di un’intervista a Chi Magazine, condotta dal giornalista Gabriele Parpiglia. Per l’occasione,ha parlato anche di un gossip in cui è finita in mezzo anni fa. Si vociferava cheavesseGiulia De, anche con. Ciò sarebbe accaduto quando la Deera tra i concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Leggi anche Giulia De ...

