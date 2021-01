Dalla Cina: “Coronavirus può sparire prima che venga scoperta la sua origine” (Di domenica 3 gennaio 2021) La Cina è dubbiosa circa i vaccini Pfizer e Moderna, ma allo stesso tempo non esclude che il Coronavirus possa sparire prima che venga trovata la sua origine. “Ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza quando vaccini mRNA vengono somministrati a persone sane per la prima volta. Dobbiamo avere un approccio scientifico e analizzare i risultati”, ha affermato George Gao Fu, direttore del Centro cinese per il controllo delle malattie e la prevenzione. “Paesi occidentali hanno adottato tecnologia mRNA che è stata sviluppato per malati di cancro – ha continuato Gao all’agenzia Xinhua e al South China Morning Post -. Non so se questo avrà effetti collaterali in futuro, ma il rischio non può essere escluso”. “Noi – dice ancora – non siamo in competizione con altri paesi ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Laè dubbiosa circa i vaccini Pfizer e Moderna, ma allo stesso tempo non esclude che ilpossachetrovata la sua. “Ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza quando vaccini mRNA vengono somministrati a persone sane per lavolta. Dobbiamo avere un approccio scientifico e analizzare i risultati”, ha affermato George Gao Fu, direttore del Centro cinese per il controllo delle malattie e la prevenzione. “Paesi occidentali hanno adottato tecnologia mRNA che è stata sviluppato per malati di cancro – ha continuato Gao all’agenzia Xinhua e al South China Morning Post -. Non so se questo avrà effetti collaterali in futuro, ma il rischio non può essere escluso”. “Noi – dice ancora – non siamo in competizione con altri paesi ...

antoniospadaro : Un bel documentario su Matteo Ricci, al quale ho partecipato con ampia intervista dalla cappella di @civcatt è anda… - simoneziggiotti : @SkyTG24 Ma questo pagliaccio ?? non è quello che rideva in faccia a chi si preoccupava per il virus in arrivo dalla Cina ? - StefanoIrrorati : @matteosalvinimi Mica ci avevi promesso un rimborso miliardario dalla Cina? Che fina ha fatto? - VedanticFlaneur : RT @simo6608: @JolandaBivona @markred17 @d_essere @mariobortoluss1 @FrEe_ThOuGhTs_1 @PatriziaRametta @matteosalvinimi @borghi_claudio @mass… - Rodrigo_115 : @PaoloGentiloni Perché non critichi le immagini che arrivano dalla Cina? L'epicentro dell'inizio della contaminazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Cina Giovanna Botteri, dalla Cina una donna protagonista Agenzia ANSA Tutte le risposte che pretendiamo

Le già poche vaccinazioni procedono a rilento e senza certezze. Quanti sono i centri vaccinali per il Covid? Non si sa. Quando la campagna sarà allargata all’intera popolazione? Non si sa. Forse a mar ...

In Cina trovate tracce di Coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per automobili

Il personale che è entrato in stretto contatto con la merce, prontamente sigillata, è stato messo in quarantena ...

Le già poche vaccinazioni procedono a rilento e senza certezze. Quanti sono i centri vaccinali per il Covid? Non si sa. Quando la campagna sarà allargata all’intera popolazione? Non si sa. Forse a mar ...Il personale che è entrato in stretto contatto con la merce, prontamente sigillata, è stato messo in quarantena ...