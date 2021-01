Dal 7 gennaio nuove restrizioni: le ipotesi sul tavolo del governo (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono giorni di attesa questi della prima settimana di gennaio, il 7 si fa sempre più vicino e con esso il ritorno alla zona gialla e ad una normalità in un mondo ancora oppresso dalla pandemia da Covid-19. Le voci già in circolo da diversi giorni però sembrano andare tutte verso la conferma; la situazione epidemiologica in Italia non è ottimale, la nuova risalita di indici Rt e tasso di positività preoccupa il governo, che vuole a tutti i costi evitare una terza ondata. Per questo motivo dunque, è sempre più probabile che il governo vari una serie di misure più stringenti valide per almeno una decina di giorni, questo almeno, in attesa degli effetti delle misure che hanno caratterizzato il periodo natalizio. nuove misure in arrivo Si tratterebbe di un’ordinanza valida almeno fino al 15 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono giorni di attesa questi della prima settimana di, il 7 si fa sempre più vicino e con esso il ritorno alla zona gialla e ad una normalità in un mondo ancora oppresso dalla pandemia da Covid-19. Le voci già in circolo da diversi giorni però sembrano andare tutte verso la conferma; la situazione epidemiologica in Italia non è ottimale, la nuova risalita di indici Rt e tasso di positività preoccupa il, che vuole a tutti i costi evitare una terza ondata. Per questo motivo dunque, è sempre più probabile che ilvari una serie di misure più stringenti valide per almeno una decina di giorni, questo almeno, in attesa degli effetti delle misure che hanno caratterizzato il periodo natalizio.misure in arrivo Si tratterebbe di un’ordinanza valida almeno fino al 15 ...

borghi_claudio : Intanto questi continuano a rinviare le scadenze fiscali e così la valanga aumenta. Questi CRIMINALI quando se ne a… - RaiNews : Dal 1 gennaio per 365 giorni la Crusca pubblica la 'parola di Dante' #Dante2021 - MIsocialTW : In occasione dei 700 anni dalla morte di #DanteAlighieri l'@AccademiaCrusca lancia #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata,… - CapaGira : RT @ilmanifesto: I 228 brani del periodo Fonit incisi dal Quartetto Cetra dal 1941 al 1958, riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd. U… - hyperbros : La Lombardia e Gallera sono un caso di studio: 'Non richiamo medici dalle ferie per vaccinazioni. Dal 4 gennaio 6mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal gennaio Lombardia, zona gialla o arancione? E dal 15 gennaio nuovo Dpcm IL GIORNO Dal 7 gennaio verso la zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi

Il governo sta studiano una nuova stretta. Sarà decisa forse già nella giornata odierna per fare fronte alla nuova impennata dei contagi.

Verso un nuovo Dpcm: possibile zona rossa nei weekend

Molti attendevano un ritorno alla normalità dal 7 gennaio, ma il governo sta pensando di intervenire per applicare una ulteriore ...

Il governo sta studiano una nuova stretta. Sarà decisa forse già nella giornata odierna per fare fronte alla nuova impennata dei contagi.Molti attendevano un ritorno alla normalità dal 7 gennaio, ma il governo sta pensando di intervenire per applicare una ulteriore ...