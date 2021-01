Dal 7 al 15 nuove misure: week-end arancione e verso coprifuoco alle 20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm. E’ questa una delle ipotesi cdi cui si è discusso nel vertice di governo appena conclusosi. Non è da escludersi, inoltre, che il provvedimento possa essere applicato a livello nazionale e non in base al sistema delle fasce. Il 9 e 10 gennaio l’Italia andrà in zona arancione. Ciò significa che saranno chiusi i bar e i ristoranti e sarà vietato uscire dal Comune. Questa la decisione presa durante la riunione dei capidelegazione che sarà formalizzata con un’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. Si stanno valutando anche nuove restrizioni per la settimana dal 10 al 15 gennaio. verso il cambiamento anche i parametri di valutazione per le Regioni: con l’Rt a 1 scatterà la zona rossa, con 1,25 si ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm. E’ questa una delle ipotesi cdi cui si è discusso nel vertice di governo appena conclusosi. Non è da escludersi, inoltre, che il provvedimento possa essere applicato a livello nazionale e non in base al sistema delle fasce. Il 9 e 10 gennaio l’Italia andrà in zona. Ciò significa che saranno chiusi i bar e i ristoranti e sarà vietato uscire dal Comune. Questa la decisione presa durante la riunione dei capidelegazione che sarà formalizzata con un’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. Si stanno valutando ancherestrizioni per la settimana dal 10 al 15 gennaio.il cambiamento anche i parametri di valutazione per le Regioni: con l’Rt a 1 scatterà la zona rossa, con 1,25 si ...

Al termine di un vertice con i capidelegazione, il governo ha preso una decisione sulle nuove misure anti Covid dopo l’Epifania. Come riferisce il ...

(ANSA) - FOGGIA, 03 GEN - Con una lettera inviata al sindaco di Foggia, Franco Landella, il presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino ha annunciato le sue dimissioni dopo il video in cui sp ...

