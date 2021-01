Dakar 2021, la tappa di oggi: orario, percorso, programma, tv della Jeddah- Bisha (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo uno spettacolare prologo, disputato nella giornata di ieri sulla distanza degli 11 chilometri, i protagonisti della Dakar si preparano per la prima asperità in programma. La 43^ edizione di una delle corse più dure del motorsport si aprirà con una frazione di 345 chilometri, 277 dei quali cronometrati e validi per la graduatoria generale. La prima frazione non sarà una passeggiata per i 321 equipaggi iscritti alla Dakar 2021. Gli organizzatori hanno inserito nell’itinerario parecchi sentieri rocciosi in cui i protagonisti dovranno prestare parecchia attenzione. LIVE Dakar 2021, prima tappa in DIRETTA: partiti! Le forature potrebbero rallentare qualche equipaggio e sgranare il gruppo già al termine della prima frazione ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo uno spettacolare prologo, disputato nella giornata di ieri sulla distanza degli 11 chilometri, i protagonistisi preparano per la prima asperità in. La 43^ edizione di una delle corse più dure del motorsport si aprirà con una frazione di 345 chilometri, 277 dei quali cronometrati e validi per la graduatoria generale. La prima frazione non sarà una passeggiata per i 321 equipaggi iscritti alla. Gli organizzatori hanno inserito nell’itinerario parecchi sentieri rocciosi in cui i protagonisti dovranno prestare parecchia attenzione. LIVE, primain DIRETTA: partiti! Le forature potrebbero rallentare qualche equipaggio e sgranare il gruppo già al termineprima frazione ...

