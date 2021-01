DA Noi a Ruota Libera | tutti gli ospiti per inaugurare il nuovo anno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 3 gennaio 2021) La Rai quest’più che mai, nel corso delle vacanze di Natale non ha lasciato i suoi telespettatori da soli, anzi! Il palinsesto della prima rete in particolare, non ha subito moltissime variazioni, se non proprio nelle giornate di festa. Oggi quindi torna in onda anche Da Noi a, con Francesca Fialdini e una carrellata diper partire alla grande in questo. Il 2020 si è chiuso nel migliore del modi per la conduttrice di Rai 1 che ha incassato, un successo dopo l’altro con gli ascolti di Da Noi aLiber. E spera di partire bene anche con le puntate del 2021! Vediamo chi ci farà compagnia oggi: ecco tutte le anticipazioni del 3 gennaio 2021. Da Noi agli ...