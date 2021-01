Da 50 anni le donne fanno autocoscienza | ma la mascolinità rimane tossica

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Per esserequesto è un pessimo momento. Invece è un momento perfetto per essere femministe: quando le cose vanno male, come ora, il femminismo diventa più vivace”. Esordisce così la giornalista e attivista Giulia Blasi, in libreria con “Rivoluzione Z”, pubblicato sempre da Rizzoli a dueda “Manuale per ragazze rivoluzionarie”. I due libri hanno forse fatto storcere il naso ad alcune puriste, ma si sono rivelati dotati di una forza aggregatrice per le giovanissime. E parlare con Giulia Blasi - che sciorina rapidamente decine di parole a una velocità invidiabile - obbliga a una riflessione allargata sull’essereoggi, sui tabù esistenziali cui siamo tenute a confrontarci e su quelle disparità che adesso dimentichiamo per vizio d’individualismo, adesso accantoniamo nella convinzione che siano divenute anacronistiche. ...