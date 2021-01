Cyberpunk 2077 e le promesse non mantenute di CD Projekt Red, riassunte nel lungo video di uno youtuber (Di domenica 3 gennaio 2021) CD Projekt RED ha promesso molte cose durante il marketing di Cyberpunk 2077, ma le avrà rispettate tutte? Il lancio del gioco, avvenuto lo scorso mese, ha dimostrato che no, non tutto è stato rispettato. Sicuramente, la dichiarazione più odiata dai fan è quella del capo di CD Projekt, il quale aveva assicurato che Cyberpunk 2077 girava "sorprendentemente bene" su console old-gen, ma la realtà dei fatti era ben diversa. Tutto qui nella lista delle "bugie" di CD Projekt, oppure c'è dell'altro? Considerando che gli sviluppatori si trovano ora nel bel mezzo di una class action, partita da investitori e azionisti scontenti, e che tali procedimenti difficilmente si basano su un singolo problema, sospettiamo di sì. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 gennaio 2021) CDRED ha promesso molte cose durante il marketing di, ma le avrà rispettate tutte? Il lancio del gioco, avvenuto lo scorso mese, ha dimostrato che no, non tutto è stato rispettato. Sicuramente, la dichiarazione più odiata dai fan è quella del capo di CD, il quale aveva assicurato chegirava "sorprendentemente bene" su console old-gen, ma la realtà dei fatti era ben diversa. Tutto qui nella lista delle "bugie" di CD, oppure c'è dell'altro? Considerando che gli sviluppatori si trovano ora nel bel mezzo di una class action, partita da investitori e azionisti scontenti, e che tali procedimenti difficilmente si basano su un singolo problema, sospettiamo di sì. Leggi altro...

