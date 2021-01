Crotone-Roma | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio 2020 alle 15.00 allo Stadio Ezio Scida si disputerà, gara valida per la 16° giornata di campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca dei 3 punti: il, fanalino di coda, deve cercare di risollevarsi, mentre lanon può perdere punti preziosi. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilè stato sconfitto a San Siro dall’Inter, che ha rimontato l’inziale svantaggio vincendo addirittura 6 a 2. La squadra di Stroppa occupa l’ultimo posto della classifica con 9 punti, a -2 da Torino, Spezia e Genoa appaiati a quota 11 punti. I giallorossi all’Olimpico hanno superato di misura per 1 a 0 la Sampdoria dell’ex Ranieri. A firmare nella ripresa il successo dellaè stato Dzeko, alla sua 200esima partita ...