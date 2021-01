Cristiano Ronaldo supera Pelé: sono 758 i gol segnati tra club e Nazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo ha superato Pelé e raggiunto l’ennesimo record. Con la doppietta messa a segno stasera contro l’Udinese, il portoghese è arrivato a quota 758 reti in 1035 partite ufficiali (81 i gol segnati in bianconero), considerando le presenze tra squadre di club e Nazionale portoghese. Pelé si era fermato a 757 reti in 815 partite. Foto: Twitter Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021)hatoe raggiunto l’ennesimo record. Con la doppietta messa a segno stasera contro l’Udinese, il portoghese è arrivato a quota 758 reti in 1035 partite ufficiali (81 i golin bianconero), considerando le presenze tra squadre diportoghese.si era fermato a 757 reti in 815 partite. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

