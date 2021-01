Cristiano Ronaldo e il nuovo obiettivo da raggiungere

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ancora un altro record da infrangere per. Questa volta il campione di Madeira si prepara a dare la caccia ad un altro record per spingere la Juventus verso la rimonta: la ventesima stagione consecutiva in rete. Il Capodanno porta bene a CR7: su 10 volte ha segnato 7 volte nella prima partita dopo la fine dell’anno dal 2011. Ildel portoghese è eguagliare Zlatan Ibrahimovic a 20 eRyan Giggs a quota 23. Foto:Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : ULTIMORA. Nuovo record di Cristiano #Ronaldo che vince il premio di 'Miglior giocatore del secolo tra quelli nati a… - SkySport : Instagram, i personaggi famosi più seguiti: 1° Cristiano Ronaldo. CLASSIFICA - forumJuventus : GdS: 'Cristiano inizia la caccia a un nuovo record per spingere la Juve alla rimonta. Dopo Capodanno dal 2011 ha se… - DiegoBot_it : Cristiano Ronaldo è un marchio registrato, un fuoriclasse incredibile, lo farei giocare anche di notte perché lui n… - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS: 'Cristiano inizia la caccia a un nuovo record per spingere la Juve alla rimonta. Dopo Capodanno dal 2011 ha segnato… -

