Cristiana Capotondi è Chiara Lubich – Chi è – Personaggio e realtà

Leggi su giornal

(Di domenica 3 gennaio 2021)nel film omonimo che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, domenica 3 gennaio 2021. La protagonista è Silvia, docente italiana e saggista nonchè fodnatrice del Movimento dei focolari.avrà il compito di interpretare la donna, conosciuta e apprezzata per la sua attenzione per il mondo femminile e per la fede. “Speriamo che con questo filmdiventi un simbolo di semplicità e di passione”, hanno detto Luca Barbareschi e Maria Pia Ammirati, rispettivamente produttore con la sua Eliseo Multimedia e direttore di Rai Fiction.– La scheda...