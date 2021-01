Crisi Yemen il video dell’appello del Papa sul conflitto

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lainè stata ricordata daFrancesco nei saluti successivi alla preghiera dell’Angelus. Oltre che per i bombardamenti, infatti, la popolazioneita rischia di morire per fame o per colera in uno dei Paesi più poveri al mondo. Soprattutto dopo che la comunità internazionale ha dimezzato gli aiuti umanitari a causa della