Crisi di governo, Mastella crede più al Benevento che alla tenuta di Conte (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa una pagina social, alla copertina del quotidiano 'Il Tempo'. Le più belle frasi di Osho sono ormai un appuntamento fisso per chi ha voglia di farsi due risate anche su argomenti che di ilarità ne danno davvero poca. Questa volta è toccato all'ex guardasigilli Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento e, secondo rumors romani, ago della bilancia indiretto (la moglie Sandra Lonardo è senatrice in carica) per la risicata maggioranza del premier Conte. Ed, allora, il primo cittadino di Benevento si è guadagnato la 'prima' de 'Il Tempo' con un meme davvero esilarante. Mastella sussurra nell'orecchio del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli una frase che, in questo periodo storico, ha il sapore della bocciatura per il ...

