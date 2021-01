Covid: verso la zona rossa nei weekend. Sale il tasso di positività, a rischio la riapertura della scuola il 7 gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Scadrà mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’ultimo decreto sulle norme anti-Covid. Dal giorno seguente l’Italia potrebbe prendere due strade complementari, secondo le ipotesi emerse finora. Riformulare i criteri legati all’indice di contagio Rt per decretare zone arancioni e rosse regionali. E istituire zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda la scuola, secondo fonti di governo la riapertura potrebbe slittare dal 7 al 18 gennaio. Il tasso di positività è schizzato in alto e ora vola al 17,6% dei tamponi effettuati. Brusaferro: “Presto per tornare alla normalità” Secondo l’ultimo bollettino ufficiale in Italia si sono verificati 11.831 nuovi casi di Covid in 24 ore. Le vittime sono state 364, i tamponi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 3 gennaio 2021) Scadrà mercoledì 6, giorno dell’Epifania, l’ultimo decreto sulle norme anti-. Dal giorno seguente l’Italia potrebbe prendere due strade complementari, secondo le ipotesi emerse finora. Riformulare i criteri legati all’indice di contagio Rt per decretare zone arancioni e rosse regionali. E istituire zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda la, secondo fonti di governo lapotrebbe slittare dal 7 al 18. Ildiè schizzato in alto e ora vola al 17,6% dei tamponi effettuati. Brusaferro: “Presto per tornare alla normalità” Secondo l’ultimo bollettino ufficiale in Italia si sono verificati 11.831 nuovi casi diin 24 ore. Le vittime sono state 364, i tamponi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Covid, "Germania verso proroga lockdown" Adnkronos Quattro milioni di italiani senza cibo a Natale e Capodanno, povertà raddoppiata in un anno

Un medico torinese smonta punto per punto le obiezioni alla vaccinazione anti Covid-19

Il 2021 inizia con circa 4 milioni di italiani che sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare a Natale e a Capodanno , un numero praticamente ...Il medico Ottavio Davini spiega in maniera approfondita e dettagliata perché fidarsi del vaccino contro Covid-19, smontando punto per punto le obiezioni.