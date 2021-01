Covid sconfitto da un milione e mezzo di persone. Corona virus: Italia, 576214 attualmente positivi a test (-848 in un giorno) con 75332 decessi (347) e 1503900 guariti (14746).Totale di 2155446 casi (14245) Dati della protezione civile: effettuati 102974 tamponi (Di domenica 3 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Covid sconfitto da un milione e mezzo di persone. Corona virus: Italia, 576214 attualmente positivi a test (-848 in un giorno) con 75332 decessi (347) e 1503900 guariti (14746).Totale di 2155446 casi (14245) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloda undi(-848 in un) con(347) e).di) : ...

Corriere : La donna più anziana dell’Alto Adige ha sconfitto il Covid a 106 anni - Tg3web : Hanno condiviso una vita intera e anche una corsia d'ospedale. Oggi Ivo e Lidia, 92 e 88 anni, sono tornati a casa… - itsaudade : RT @l_angiolini: Oggi mio padre 82anni viene dimesso per aver sconfitto in 3 settimane il Covid ???????????? Come dice lui: i soldi della pensio… - NoiNotizie : #Covid sconfitto da un milione e mezzo di persone. #coronavirus: #Italia, 576214 attualmente positivi a test (-848… - dicofilo : RT @l_angiolini: Oggi mio padre 82anni viene dimesso per aver sconfitto in 3 settimane il Covid ???????????? Come dice lui: i soldi della pensio… -