Covid | riunione d' emergenza del governo | troppi ricoveri | tagliano i tempi per rinchiuderci ancora | le nuove norme

(Di domenica 3 gennaio 2021) Le indiscrezioni circolavano dalla tarda serata di ieri, sabato 2 gennaio. E, puntuale, questa mattina è stata convocata una"a sorpresa" per decidere lerestrizioni contro il coronavirus in vista del 7 gennaio (il 6 gennaio scade infatti l'ultimo dpcm). L'accelerazione, probabilmente, dovuta alla risalita dell'indice Rt ma soprattutto dei, fattori che emergevano dal bollettino della vigilia. Al vertice convocato da Giuseppe Conte tutti i capi delegazione dei partiti di maggioranza, oltre ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. Insomma, siper. Scontato infatti il ritorno alle zone rosse, con tre di queste che dovrebbero diventare arancioni: Calabria, Liguria e Veneto. Ma rischiano anche Emilia ...

MediasetTgcom24 : Covid, convocata una riunione tra Conte e i capidelegazione #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, stamattina riunione tra Conte e i capidelegazione della maggioranza - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Covid, stamattina riunione tra Conte e i capidelegazione della maggioranza - lacittanews : Il presidente del Consiglio ha convocato i capi delegazione di Pd, M5s, Iv e Leu: la riunione si terrà questa matti… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, convocata una riunione tra Conte e i capidelegazione #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riunione

La situazione coronavirus non è ancora sotto controllo. Anzi. E le misure rafforzate per Natale messe in campo dall’esecutivo, sono in scadenza il prossimo 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo sono ancora ...Si terrà lunedì 4 in videoconferenza e sarà importante perché metterà le basi della strategia da attuare a partire da febbraio per il mondo del greggio ...