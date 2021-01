Covid, presidenti di Regione della Lega: “Preoccupa silenzio del Governo” (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – “Come governatori abbiamo fatto tutto cio’ che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti ma restano molte criticita’ sul contenimento della pandemia. Servono scelte tempestive affinche’ si possa dare certezze alle milioni di persone coinvolte. Siamo preoccupati per il silenzio da parte del governo sulle criticita’ sul tema della riapertura delle scuole. Inoltre e’ necessario garantire subito quanto promesso dal governo alle regioni: personale sanitario per affettuare le vaccinazioni. Oggi i territori stanno spostando medici e infermieri da altre attivita’ per fare i vaccini, attivita’ che sono essenziali e rischiamo di mettere ulteriormente sotto stress un sistema gia’ stremato”. Cosi’ – riferisce una nota – i presidenti di Regione della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino Alto Adige), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirli’ (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto), al termine dell’incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – “Come governatori abbiamo fatto tutto cio’ che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti ma restano molte criticita’ sul contenimento della pandemia. Servono scelte tempestive affinche’ si possa dare certezze alle milioni di persone coinvolte. Siamo preoccupati per il silenzio da parte del governo sulle criticita’ sul tema della riapertura delle scuole. Inoltre e’ necessario garantire subito quanto promesso dal governo alle regioni: personale sanitario per affettuare le vaccinazioni. Oggi i territori stanno spostando medici e infermieri da altre attivita’ per fare i vaccini, attivita’ che sono essenziali e rischiamo di mettere ulteriormente sotto stress un sistema gia’ stremato”. Cosi’ – riferisce una nota – i presidenti di Regione della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino Alto Adige), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirli’ (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto), al termine dell’incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini.

