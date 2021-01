Covid | positivo medico di Siracusa vaccinato 6 giorni fa | “Il virus era in incubazione”

Leggi su tpi

(Di domenica 3 gennaio 2021): positiva dopo vaccino, “era in” Antonella Franco, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Umberto I diche era stata vaccinata seifa a Palermo contro il-19 è risultata positiva. Lo riporta l’Ansa citando l’Azienda sanitaria provinciale, che ha confermato che la professionista era stata tra i primi ad essere sottoposta al vaccino e ieri è stata ricoverata. Neiscorsi ilsi era recato, insieme ad un primo gruppo di persone facenti parte del personale sanitario di, a Palermo per la somministrazione delle dosi di vaccino, come riporta Agi. Le autorità sanitarie locali sono al lavoro per verificare se la dottoressa, prima di mettersi in viaggio, avesse ...