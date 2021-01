Covid, Papa 'addolorato': c'è chi pensa solo al piacere e alle vacanze (Di domenica 3 gennaio 2021) 'Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza: in un Paese per fuggire dal lockdown e fare le vacanze, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Quella gente pensa solo alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) 'Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza: in un Paese per fuggire dal lockdown e fare le, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Quella gente...

