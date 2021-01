Covid, nessun allentamento: 9 e 10 gennaio Italia ‘arancione’, possibile coprifuoco alle 20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe feste natalizie si avviano alla loro conclusione. A portarle via sarà l’Epifania, ma la Befana non cancellerà invece le restrizioni del Governo per contenere la diffusione del Covid-19. La linea dura proseguirà, è quanto emerge al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza, i capi delegazione della maggioranza e gli scienziati. Sarà necessario mantenere misure rigorose considerando i dati allarmanti della pandemia e la prima decisione sembrerebbe essere stata già presa. L’Italia andrà in zona arancione nel fine settimana del 9 e 10 gennaio. Una scelta che comporterà la chiusura di bar e ristoranti e il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza. In merito dovrebbe essere firmata a breve un’ordinanza da parte del ministro della salute, Roberto Speranza. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe feste natalizie si avviano alla loro conclusione. A portarle via sarà l’Epifania, ma la Befana non cancellerà invece le restrizioni del Governo per contenere la diffusione del-19. La linea dura proseguirà, è quanto emerge al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza, i capi delegazione della maggioranza e gli scienziati. Sarà necessario mantenere misure rigorose considerando i dati allarmanti della pandemia e la prima decisione sembrerebbe essere stata già presa. L’andrà in zona arancione nel fine settimana del 9 e 10. Una scelta che comporterà la chiusura di bar e ristoranti e il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza. In merito dovrebbe essere firmata a breve un’ordinanza da parte del ministro della salute, Roberto Speranza. ...

