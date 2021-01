Covid: medico di Siracusa positivo dopo il vaccino. Locatelli: “Protezione completa dopo il richiamo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Una dottoressa dell’Umberto I di Siracusa è risultata positiva al Covid 6 giorni dopo l’iniezione del vaccino. La dottoressa Antonella Franco, direttrice del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa, è risultata positiva 6 giorni dopo aver ricevuto la prima delle due dosi del vaccino messo a punto dalle aziende Pfizer-BioNTech. Leggi anche -> Governo, ipotesi zona gialla nazionale zona rossa in tutta Italia nei weekend Dottoressa positiva al Covid dopo il vaccino Finalmente è arrivato il tanto sperato vaccino contro il Covid-19 che, tra dubbi e scetticismi, sembra ad oggi l’unica arma ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 gennaio 2021) Una dottoressa dell’Umberto I diè risultata positiva al6 giornil’iniezione del. La dottoressa Antonella Franco, direttrice del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di, è risultata positiva 6 giorniaver ricevuto la prima delle due dosi delmesso a punto dalle aziende Pfizer-BioNTech. Leggi anche -> Governo, ipotesi zona gialla nazionale zona rossa in tutta Italia nei weekend Dottoressa positiva alilFinalmente è arrivato il tanto speratocontro il-19 che, tra dubbi e scetticismi, sembra ad oggi l’unica arma ...

