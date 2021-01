Covid, Locatelli: “Risposta immunitaria protettiva dopo seconda dose vaccino” (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – “Negli articoli scientifici e’ chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perche’ la risposta immunitaria non e’ ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa e’ una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Superiore di Sanita’, il professor Franco Locatelli. Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – “Negli articoli scientifici e’ chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perche’ la risposta immunitaria non e’ ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa e’ una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Superiore di Sanita’, il professor Franco Locatelli.

Meno di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer risulta positiva al coronavirus. Si tratta di Antonella Franco, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa, ...

Il premier Conte ha convocato per questa mattina una riunione con i capidelegazione della maggioranza per fare un punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in c ...

