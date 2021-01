Covid Italia, tasso di positività cala al 13,8% ma crescono i ricoveri (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo l'impennata degli ultimi tre giorni, in Italia torna a scendere il tasso di positività al coronavirus, che si attesta al 13,8% (rispetto al 17,6% di sabato). Per il secondo giorno consecutivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo l'impennata degli ultimi tre giorni, intorna a scendere ildial coronavirus, che si attesta al 13,8% (rispetto al 17,6% di sabato). Per il secondo giorno consecutivo ...

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - fattoquotidiano : Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli ob… - Italia_Notizie : Adriano Celentano a Domenica In: “Io e Claudia chiusi in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo faremo” - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 gennaio fin… -