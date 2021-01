Covid, Italia seconda in Europa: già vaccinate 79.146 persone (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – Alle 9.14 di oggi sono salite e 79.146 le persone vaccinate in Italia. Cosi’ il Report Vaccini online del Ministero della salute e del Commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19. Tra i vaccinati sono 42.239 le donne e 32.437 gli uomini. Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – Alle 9.14 di oggi sono salite e 79.146 le persone vaccinate in Italia. Cosi’ il Report Vaccini online del Ministero della salute e del Commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19. Tra i vaccinati sono 42.239 le donne e 32.437 gli uomini.

PALERMO – “Nel 2020, le eccezionali ondate di contagio provocata dalla pandemia da coronavirus hanno avuto effetti disastrosi sull’economia mondiale e le misure di contrasto adottate dai vari governi ...

Preoccupano i dati della curva epidemiologica, martedì la decisione del Governo. Negli Stati Uniti 227 mila contagiati in un giorno. Saliti a 79.146 i vaccinati in Italia ...

PALERMO – "Nel 2020, le eccezionali ondate di contagio provocata dalla pandemia da coronavirus hanno avuto effetti disastrosi sull'economia mondiale e le misure di contrasto adottate dai vari governi ...