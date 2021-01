Covid Italia, bollettino oggi 3 gennaio 2021: 14.245 contagi e 347 morti. Crescono (+127) i ricoveri in ospedale (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 3 gennaio 2021. Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazioneinin base aldi. Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus innelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il...

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - fattoquotidiano : Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli ob… - a_imbriani : RT @angelo_ra_: Avviene la stessa cosa in Italia, la narrazione in questo Paese è: TUTTI I decessi sono da e per Covid. - zazoomblog : Covid verso stop spostamenti tra Regioni dal 7 al 15 gennaio Nel weekend tutta Italia zona arancione - #Covid… -