Covid Italia: 374 morti, superata quota 75mila. Tasso di contagio al 13,8% (Di domenica 3 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano altri 374 morti per la pandemia di coronavirus, portando il totale dei decessi a quota 75.332. Con 14.245 nuovi contagi e 103mila tamponi processati, il Tasso di positività si attesta al 13,8%, in flessione rispetto a ieri. Alle ore 13 sono 84.730 i vaccinati in Italia. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975).Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. Dal 30 dicembre al 1 gennaio sono state consegnate altre 469.950, in corso di somministrazione. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insi registrano altri 374per la pandemia di coronavirus, portando il totale dei decessi a75.332. Con 14.245 nuovi contagi e 103mila tamponi processati, ildi positività si attesta al 13,8%, in flessione rispetto a ieri. Alle ore 13 sono 84.730 i vaccinati in. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975).Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. Dal 30 dicembre al 1 gennaio sono state consegnate altre 469.950, in corso di somministrazione.

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - fattoquotidiano : Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli ob… - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, bollettino Covid di oggi 3 gennaio. Dati Regioni e tabell... - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, bollettino oggi 3 gennaio 2021: 14.245 contagi e 347 morti. Tasso di positività in calo al 13,8% Il Messaggero Covid, il governo ha deciso: ecco le nuove misure dopo l’Epifania

Al termine di un vertice con i capidelegazione, il governo ha preso una decisione sulle nuove misure anti Covid dopo l’Epifania. Come riferisce il ...

In Italia 14.245 nuovi contagi e 347 decessi in 24 ore

Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Dopo l'impennata degli ultimi due giorn ...

Al termine di un vertice con i capidelegazione, il governo ha preso una decisione sulle nuove misure anti Covid dopo l’Epifania. Come riferisce il ...Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Dopo l'impennata degli ultimi due giorn ...