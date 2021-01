Covid Italia: 347 morti, superata quota 75mila. Tasso di contagio al 13,8% (Di domenica 3 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano altri 347 morti per la pandemia di coronavirus, portando il totale dei decessi a quota 75.332. Con 14.245 nuovi contagi e 103mila tamponi processati, il Tasso di positività si attesta al 13,8%, in flessione rispetto a ieri. Continuano ad aumentare i ricoveri, sia in terapia intensiva (+14 con 154 ingressi) per un totale di 2583, che nei reparti Covid: +127 a quota 23.075. Alle ore 13 sono 84.730 i vaccinati in Italia. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975).Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insi registrano altri 347per la pandemia di coronavirus, portando il totale dei decessi a75.332. Con 14.245 nuovi contagi e 103mila tamponi processati, ildi positività si attesta al 13,8%, in flessione rispetto a ieri. Continuano ad aumentare i ricoveri, sia in terapia intensiva (+14 con 154 ingressi) per un totale di 2583, che nei reparti: +127 a23.075. Alle ore 13 sono 84.730 i vaccinati in. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975).Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi ...

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - fattoquotidiano : Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli ob… - a70199617 : #COVID I DATI DI OGGI Covid Italia, 14.425 contagi e 347 morti: il bollettino - GoSolar01 : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 3 gennaio -