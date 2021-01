Covid, Israele corre veloce: già vaccinato il 12% della popolazione (Di domenica 3 gennaio 2021) C’è un Paese che spicca su tutti per la percentuale di popolazione vaccinata: si tratta di Israele, dove sono stati già immunizzati oltre un milione di cittadini, pari al 12,59% della popolazione. È quanto risulta dai dati del portale Our World in Data, frutto di una collaborazione con l’Università di Oxford e che misura il numero di persone che hanno ricevuto una prima dose del vaccino Covid. Un dato sorprendente soprattutto se confrontato con gli altri Paesi. Secondo in questa speciale classifica è infatti il Bahrain, ma con il 3,53% di immunizzati. Seguono Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca e Cina. L’Italia al momento ha vaccinato appena lo 0,12% della popolazione. Israele, che aveva ordinato lotti a Pfizer/BioNTech all’inizio ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) C’è un Paese che spicca su tutti per la percentuale divaccinata: si tratta di, dove sono stati già immunizzati oltre un milione di cittadini, pari al 12,59%. È quanto risulta dai dati del portale Our World in Data, frutto di una collaborazione con l’Università di Oxford e che misura il numero di persone che hanno ricevuto una prima dose del vaccino. Un dato sorprendente soprattutto se confrontato con gli altri Paesi. Secondo in questa speciale classifica è infatti il Bahrain, ma con il 3,53% di immunizzati. Seguono Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca e Cina. L’Italia al momento haappena lo 0,12%, che aveva ordinato lotti a Pfizer/BioNTech all’inizio ...

