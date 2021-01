Covid, incredibile novità: accadrà tra il 7 e il 15 gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) , ecco i dettagli della decisione arrivata dopo il vertice di Governo di oggi, 3 gennaio 2021. Covid, nuove misure in arrivo: lo ha deciso il Governo dopo il vertice di oggi, ecco cosa accadrà tra il 7 e il 15 gennaioLe festività natalizie volgono al termine e il prossimo 6 gennaio è l’ultimo giorno regolato dal Dpcm di Natale, che ha previsto una serie di restrizioni in tutta Italia, rendendo giorni rossi i festivi e i pre-festivi, e arancioni tutti gli altri. Nei giorni rossi è stata data comunque la possibilità ai cittadini di spostarsi a casa di parenti o amici, muovendosi però al massimo in due (esclusi dal conto gli under 14). Il tutto, ovviamente, sempre nel rispetto del coprifuoco, che è rimasto sempre in vigore dalle 22:00 alle 5:00. Regole che, si spera, tutti abbiano rispettato, ma che ... Leggi su altranotizia (Di domenica 3 gennaio 2021) , ecco i dettagli della decisione arrivata dopo il vertice di Governo di oggi, 32021., nuove misure in arrivo: lo ha deciso il Governo dopo il vertice di oggi, ecco cosatra il 7 e il 15Le festività natalizie volgono al termine e il prossimo 6è l’ultimo giorno regolato dal Dpcm di Natale, che ha previsto una serie di restrizioni in tutta Italia, rendendo giorni rossi i festivi e i pre-festivi, e arancioni tutti gli altri. Nei giorni rossi è stata data comunque la possibilità ai cittadini di spostarsi a casa di parenti o amici, muovendosi però al massimo in due (esclusi dal conto gli under 14). Il tutto, ovviamente, sempre nel rispetto del coprifuoco, che è rimasto sempre in vigore dalle 22:00 alle 5:00. Regole che, si spera, tutti abbiano rispettato, ma che ...

ZZiliani : La cosa davvero incredibile del rinvio causa Covid di #EvertonManCity è che in Inghilterra addetti ai lavori e spor… - LegaSalvini : INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO - anticorrotti : RT @GiancarloDeRisi: Incredibile! Bisogna cacciarlo! Conte impone la dittatura sanitaria e detta le condizioni per non rendere obbligatorio… - beppedama : RT @cicciogia: +++ULTIM'ORA+++ Medico risulta positivo al Covid a soli 6 giorni dal vaccino. Incredibile! Scopri come sia potuto accadere… - Marco_Bello1 : RT @cicciogia: +++ULTIM'ORA+++ Medico risulta positivo al Covid a soli 6 giorni dal vaccino. Incredibile! Scopri come sia potuto accadere… -