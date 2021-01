Covid, in Italia andamento lento: vaccinato lo 0.07% della popolazione (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono troppo lenti i tempi per la distribuzione e la somministrazione del vaccino contro il Covid nel nostro paese: occorre serrare i tempi In Italia è stata vaccinata contro il… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono troppo lenti i tempi per la distribuzione e la somministrazione del vaccino contro ilnel nostro paese: occorre serrare i tempi Inè stata vaccinata contro il… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - RaiNews : In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pens… - rtl1025 : ?? Sono 11.831 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 67.174 #tamponi. Le vittime sono invece… - Gcabocla1 : RT @paolocristallo: Nonostante la regione Lombardia sia la regione con più vittime e con la maggior dotazione di #vaccini anti #covid, è qu… - fpoli62_poli : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa '#Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa'. Dai territori si parla di campagna vaccinale a… -