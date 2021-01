Covid, in Italia 14.245 nuovi casi e 347 morti in 24 ore (Di domenica 3 gennaio 2021) In Italia si sono registrati 14.245 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 102.974 tamponi processati. Con altri 347 decessi, il totale delle vittime arriva a 75.332. Dopo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Insi sono registrati 14.245di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 102.974 tamponi processati. Con altri 347 decessi, il totale delle vittime arriva a 75.332. Dopo l'...

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 3 gennaio 2021. Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto ...

Covid, Italia: vertice governo, ipotesi provvedimento ponte dal 7 al 15 gennaio

Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. Non si esclude che tale provvedimento contenga misure che saranno appli ...

