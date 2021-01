Covid, in Italia 14.245 nuovi casi e 347 morti in 24 ore | Risalgono terapie intensive (+14) e ricoveri (+127) (Di domenica 3 gennaio 2021) In Italia si sono registrati 14.245 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 102.974 tamponi processati. Con altri 347 decessi, il totale delle vittime arriva a 75.332. Dopo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Insi sono registrati 14.245di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 102.974 tamponi processati. Con altri 347 decessi, il totale delle vittime arriva a 75.332. Dopo l'...

Loading.... Lazio, 1.681 casi, Roma stabile a quota 700. Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (+2.206) si registrano 1.681 casi positivi (+406), 24 decessi e +952 guariti. 950 positivi e 25 decessi ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti

I tamponi sono stati 102.974, ovvero 35.800 in più rispetto a ieri quando erano stati 67.174. Le persone guarite o dimesse sono 1.503.900 complessivamente: 14.746 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, ...

