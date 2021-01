Covid in Campania: 619 positivi su 6.411 tamponi. Guariti 791 (Di domenica 3 gennaio 2021) Covid in Campania: il bollettino di oggi dell’unità di Crisi regionale riporta 619 nuovi positivi su 6.411 tamponi effettuati, i Guariti sono 791. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 619 positivi al Coronavirus in Campania, 791 Guariti e 18 decessi, (7 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Leggi su 2anews (Di domenica 3 gennaio 2021)in: il bollettino di oggi dell’unità di Crisi regionale riporta 619 nuovisu 6.411effettuati, isono 791. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 619al Coronavirus in, 791e 18 decessi, (7 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Ecco i dati dell’Unità di crisi della Regione campania in merito alla situazione coronavirus su tutto il territorio regionale. Pochi i tamponi anche di oggi, 6.411, pochi i positivi, 619. Ma il ...

