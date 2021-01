Covid, il bollettino di oggi: 14.245 nuovi casi e 347 morti (Di domenica 3 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 3 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 14.245 i nuovi contagi e 347 i morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 102.974, il rapporto positivi tamponi è dunque al 13,8%. La regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto, con 3.419 contagi. Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti pochi minuti fa dal ministero della Salute. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.583. Gli attuali positivi sono in calo (-548), in tutto però sono oltre 576mila. I guariti dimessi oggi sono 14.746, da inizio emergenza hanno superato il virus oltre 1,5 milioni di italiani. Il totale dei decessi, con ... Leggi su urbanpost (Di domenica 3 gennaio 2021)3 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 14.245 icontagi e 347 iperregistrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 102.974, il rapporto positivi tamponi è dunque al 13,8%. La regione che fa registrare piùsu base giornaliera è il Veneto, con 3.419 contagi. Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti pochi minuti fa dal ministero della Salute. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.583. Gli attuali positivi sono in calo (-548), in tutto però sono oltre 576mila. I guariti dimessisono 14.746, da inizio emergenza hanno superato il virus oltre 1,5 milioni di italiani. Il totale dei decessi, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid Italia, bollettino oggi 3 gennaio 2021: 14.245 contagi e 347 morti. Tasso di positività in calo al 13,8% Il Messaggero Coronavirus, bollettino del 3 gennaio: più tamponi e la Sicilia torna oltre i mille casi

Sono 1047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati . Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 35.591 con un ...

Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 3 gennaio

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 426.109 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 445.178 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).Le persone risultate positive al C ...

