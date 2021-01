Covid, i vaccinati in Italia: superata quota 84mila (Di domenica 3 gennaio 2021) E' salito a 84.027, secondo i dati ufficiali aggiornati, il numero degli Italiani vaccinati contro il Covid 19. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la Regione con il più alto numero di somministrazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) E' salito a 84.027, secondo i dati ufficiali aggiornati, il numero deglinicontro il19. Il Lazio, con 17.374, è la Regione con il più alto numero di somministrazioni ...

