Covid, governo verso proroga restrizioni fino al 15 gennaio (compreso stop spostamento tra Regioni) (Di domenica 3 gennaio 2021) Covid, nuove misure dal 7 gennaio Nuove misure in arrivo. Si è concluso il vertice di governo convocato oggi, domenica 3 gennaio, per fare un punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza del 6 gennaio del decreto messo in campo per le festività di Natale. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di un provvedimento ponte dal 7 al 15 gennaio con fasce a misurazioni nazionale, cioè tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm. Con il weekend del 9 e 10 in fascia arancione quindi chiusura di bar e ristoranti e spostamenti vietati anche tra Comuni. E, fino al 15, lo stop allo spostamento tra Regioni. Fra le ipotesi sul tavolo c’è anche la proroga del divieto di ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021), nuove misure dal 7Nuove misure in arrivo. Si è concluso il vertice diconvocato oggi, domenica 3, per fare un punto sull’emergenzain vista della scadenza del 6del decreto messo in campo per le festività di Natale. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di un provvedimento ponte dal 7 al 15con fasce a misurazioni nazionale, cioè tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm. Con il weekend del 9 e 10 in fascia arancione quindi chiusura di bar e ristoranti e spostamenti vietati anche tra Comuni. E,al 15, loallotra. Fra le ipotesi sul tavolo c’è anche ladel divieto di ...

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - lorepregliasco : Calendario. Appare sempre più probabile che Renzi possa aprire la crisi di governo, ritirando i ministri, il 7 genn… - LegaSalvini : LA VERA EMERGENZA È IL COMMISSARIO ARCURI CHE RINCORRE IL VIRUS - MarsicaW : AVEZZANO - C'è attesa per i nuovi provvedimenti del Governo che prescriveranno nuove restrizioni nei prossimi giorn… - Bob6Rock : #covid #lockdown #zone : si va verso una revisione dei parametri per decidere le varie zone #governo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Covid, vertice di governo: ipotesi di un provvedimento ponte dal 7 al 15 gennaio Il Secolo XIX Bocciato dai medici specialisti il piano vaccinale della Regione Campania

E’ stato emanato dall’Unità di Crisi della Regione Campania il Piano vaccinale anti Covid 19, con l’individuazione delle categorie di Operatori sanitari che devono essere sottoposte prioritariamente a ...

Algeria. Il presidente Tebboune ha firmato la nuova costituzione

di Alberto Galvi – Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha firmato la nuova costituzione del Paese, dopo che il documento è stato approvato lo scorso novembre con una pe ...

E’ stato emanato dall’Unità di Crisi della Regione Campania il Piano vaccinale anti Covid 19, con l’individuazione delle categorie di Operatori sanitari che devono essere sottoposte prioritariamente a ...di Alberto Galvi – Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha firmato la nuova costituzione del Paese, dopo che il documento è stato approvato lo scorso novembre con una pe ...