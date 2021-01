Covid, Governo pronto a nuova stretta dopo le feste: verso zona rossa nei weekend e nei festivi (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Governo è pronto a varare una nuova stretta e a inasprire i parametri in base ai quali viene suddivisa l’Italia in fasce di rischio. Il provvedimento – che vestirà probabilmente la forma del Dpcm – potrebbe arrivare per la fine delle feste, prima dell’8 gennaio. Governo, pronta nuova stretta per frenare i contagi: rivedere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 3 gennaio 2021) Ila varare unae a inasprire i parametri in base ai quali viene suddivisa l’Italia in fasce di rischio. Il provvedimento – che vestirà probabilmente la forma del Dpcm – potrebbe arrivare per la fine delle, prima dell’8 gennaio., prontaper frenare i contagi: rivedere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

lorepregliasco : Calendario. Appare sempre più probabile che Renzi possa aprire la crisi di governo, ritirando i ministri, il 7 genn… - LegaSalvini : LA VERA EMERGENZA È IL COMMISSARIO ARCURI CHE RINCORRE IL VIRUS - fattoquotidiano : Vaccini anti-Covid, ecco il portale del governo con tutti i dati e i numeri in tempo reale - Mirandola59 : RT @Yoda15271485: .#Zaia:'Contro il #Covid serve 'un Governo stabile', meglio andare al voto'. Oltre che sciacalli, questi banditi da strad… - tigrelt : RT @MarcoSanavia1: Il governo prevede per il 2021 6,7 miliardi di euro di aumenti per i dipendenti pubblici, ovvero per quella classe di la… -