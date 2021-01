Covid | governo pensa a una nuova stretta | ipotesi provvedimento ponte 7-15 gennaio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 gennaio 2021) Alla luce della crescita dei contagi l'esecutivo, che si è riunito oggi, sta valutando le prossime mosse, a partire da nuove misure restrittive già dal 7. Nel week-end del 9-10 in tutta Italia potrebbero entrare in vigore le misure previste per la zona arancione. Al vaglio anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi