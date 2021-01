Covid, governo pensa a misure più severe: Zona rossa in tutta Italia nei weekend (Di domenica 3 gennaio 2021) Alfie Borromeo Alla luce della crescita dei contagi l’esecutivo sta valutando le prossime mosse, a partire da nuove misure restrittive già dal 7 gennaio. Tra gli scenari una revisione verso il basso della soglia dell’Rt che fa scattare le zone rosse e arancioni, e una Zona gialla nazionale rafforzata sul modello di quanto avvenuto durante le festività, con con una Zona rossa in festivi e prefestivi. Il governo pensa a una nuova stretta con misure più severe, a partire dal 7 gennaio quando scadrà il decreto con le misure per le festività natalizie, in uno scenario nazionale che vede l’indice di contagio Rt in aumento e la crescita del tasso di positività. Dal 7 gennaio, l’Italia dovrebbe tornare al sistema ... Leggi su improntaunika (Di domenica 3 gennaio 2021) Alfie Borromeo Alla luce della crescita dei contagi l’esecutivo sta valutando le prossime mosse, a partire da nuoverestrittive già dal 7 gennaio. Tra gli scenari una revisione verso il basso della soglia dell’Rt che fa scattare le zone rosse e arancioni, e unagialla nazionale rafforzata sul modello di quanto avvenuto durante le festività, con con unain festivi e prefestivi. Ila una nuova stretta conpiù, a partire dal 7 gennaio quando scadrà il decreto con leper le festività natalizie, in uno scenario nazionale che vede l’indice di contagio Rt in aumento e la crescita del tasso di positività. Dal 7 gennaio, l’dovrebbe tornare al sistema ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Contagi fuori controllo in Gran Bretagna, scuole chiuse a Londra Agenzia ANSA Magi e Befana ma solo col tampone

Magi e Befana ma solo col tampone. Il virus ha cambiato anche i rituali delle feste e a Napoli è nata la tombolata virtuale ...

I numeri dei primi giorni di vaccinazioni in Italia

Finora sono state vaccinate 84.000 persone: se ne sta parlando come di un numero troppo basso, ma le cose dovrebbero procedere più speditamente da domani ...

