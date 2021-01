Covid, 14.245 nuovi casi in Italia, 347 decessi: a Bergamo 34 contagi (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino quotidiano dell’emergenza Covid 19 per la giornata di oggi, domenica 3 gennaio, rileva che sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre le vittime sono 347. Sono i dati resi noti dal nuovo bollettino del Ministero della Salute. Dopo l’impennata degli ultimi due giorni, torna a scendere il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di sabato 2 gennaio. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I dati di oggi in Lombardia – i tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001 – i nuovi casi positivi: 1.709 (di cui 66 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti – in terapia intensiva: 489 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino quotidiano dell’emergenza19 per la giornata di oggi, domenica 3 gennaio, rileva che sono 14.245 idi coronavirus in, mentre le vittime sono 347. Sono i dati resi noti dal nuovo bollettino del Ministero della Salute. Dopo l’impennata degli ultimi due giorni, torna a scendere il tasso di positività alin, che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di sabato 2 gennaio. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I dati di oggi in Lombardia – i tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001 – ipositivi: 1.709 (di cui 66 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti – in terapia intensiva: 489 ...

