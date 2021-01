Costiera amalfitana: positivi e sintomatici raddoppiati in tre giorni (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn tre giorni si sono raddoppiati i casi di cittadini positivi nei comuni che vanno da Vietri sul Mare a Positano. A dare l’aggiornamento sulla condizione epidemiologica dal 2 gennaio ad oggi è il sindaco di Minori, Andrea Reale, delegato alla sanità per la conferenza dei sindaci della costa d’Amalfi. Il totale dei positivi nel territorio è di 97 persone. Sono in corso circa 300 tamponi per verificare eventuali altri contagi avvenuti tra contatti diretti con i positivi. Uno degli aspetti preoccupanti dei dati è che buona parte dei nuovi contagiati è asintomatica. Per il sindaco di Minori è acclarato che la ripresa dei contagi è avvenuta in ambito privato e familiare per mancato rispetto delle regole di prevenzione durante le festività. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn tresi sonoi casi di cittadininei comuni che vanno da Vietri sul Mare a Positano. A dare l’aggiornamento sulla condizione epidemiologica dal 2 gennaio ad oggi è il sindaco di Minori, Andrea Reale, delegato alla sanità per la conferenza dei sindaci della costa d’Amalfi. Il totale deinel territorio è di 97 persone. Sono in corso circa 300 tamponi per verificare eventuali altri contagi avvenuti tra contatti diretti con i. Uno degli aspetti preoccupanti dei dati è che buona parte dei nuovi contagiati è asintomatica. Per il sindaco di Minori è acclarato che la ripresa dei contagi è avvenuta in ambito privato e familiare per mancato rispetto delle regole di prevenzione durante le festività. L'articolo proviene da ...

_claarissa : @_urbanpenguin Io consiglio sempre le Isole Eolie (ma essendo siciliana lo saprai già ??), altrimenti Polignano a ma… - ottopagine : Covid, lutto in Costiera Amalfitana: muore anziana di Scala #Scala - BSJazz : RT @jazz_life_love: Il sole che sorge è sempre una speranza ... ___ ?? myphoto - Alba a Cetara (costiera amalfitana- Salerno,Italia) https:… - 93RAINBERRYLWT : @comeanimamai TI GIUROHAUAHA ALLORA SONO STATAI IN COSTIERA AMALFITANA MA NON RICORDO SE SONO STATA IN QUCHE ISOLA AJAUAJWJW - tommowayisme : RT @fearlesskvm: mv di Harry: storie avvincenti, costiera amalfitana, aesthetic perfetto, coreografie.. mv di Louis: rapine, scene in contr… -