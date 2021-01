Così il voto in Georgia può cambiare la presidenza Biden (Di domenica 3 gennaio 2021) Domani il presidente statunitense uscente Donald Trump e quello eletto Joe Biden saranno impegnati nelle ultime ore della campagna elettorale per i due seggi senatoriali in Georgia, ex roccaforte repubblicana espugnata a novembre dal candidato democratico. In palio ci sono il controllo della Camera alta degli Stati Uniti e, di conseguenza, il destino dell’agenda legislativa del presidente Biden. A testimonia l’importante delle due sfide ci sono investimenti e affluenza da record. IL SENATO IN PALIO Se martedì almeno uno dei due senatori repubblicani in carica, David Perdue e Kelly Loeffler, confermassero il loro seggio, allora l’Elefantino manterrà il controllo del Senato pur con una ristretta maggioranza. Il che significherebbe che i repubblicani avrebbero potere di veto sugli obiettivi più ambiziosi di Biden, ricorda ... Leggi su formiche (Di domenica 3 gennaio 2021) Domani il presidente statunitense uscente Donald Trump e quello eletto Joesaranno impegnati nelle ultime ore della campagna elettorale per i due seggi senatoriali in, ex roccaforte repubblicana espugnata a novembre dal candidato democratico. In palio ci sono il controllo della Camera alta degli Stati Uniti e, di conseguenza, il destino dell’agenda legislativa del presidente. A testimonia l’importante delle due sfide ci sono investimenti e affluenza da record. IL SENATO IN PALIO Se martedì almeno uno dei due senatori repubblicani in carica, David Perdue e Kelly Loeffler, confermassero il loro seggio, allora l’Elefantino manterrà il controllo del Senato pur con una ristretta maggioranza. Il che significherebbe che i repubblicani avrebbero potere di veto sugli obiettivi più ambiziosi di, ricorda ...

putipo : Miki senza voto Karadorp quasi 8 Villar un po’ più di 7,5 Pellegrini molto oltre il 7 Tutta la squadra co du palle così. Bravi bravi bravi. - GalloMarcegallo : RT @sarabanda_: Crisi sì o no? Questo teatrino nn diverte piú, che crisi sia e andiamo al voto: il Paese è cambiato...solo il PD è sempre l… - FogliFabiana : RT @AlbertoLetizia2: Salta fuori che se si va a voto anticipato i big grillini si ricandidano. I big. A parte il fatto che si sapeva benis… - Siciliano741 : @blackbart6996 @MilkoSichinolfi Il M5S non sosterrà mai Draghi. Se lo votino gli altri,il M5S si mette all'opposizi… - m_mumi : RT @sarabanda_: Crisi sì o no? Questo teatrino nn diverte piú, che crisi sia e andiamo al voto: il Paese è cambiato...solo il PD è sempre l… -

Ultime Notizie dalla rete : Così voto Riforma Mes, Crimi: «Non ci piace, ma chi vota contro è contro il M5S» Corriere della Sera