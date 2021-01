Coronavirus, vaccinate oltre 79mila persone: Lazio prima regione, Campania quinta (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 79.146 le persone vaccinate contro il Coronavirus, secondo i dati aggiornati alle 9.14 pubblicati sul portale dedicato. In particolare, 46.709 sono donne mentre 32.437 uomini. Quanto alle regioni, al primo posto per numero di somministrazioni figura il Lazio con 16.752 su 45.805 dosi consegnate e una percentuale del 36,6%. Seguono il Veneto (11.119, 38.900 dosi e 28,6%), il Piemonte (9.719, 40.885 dosi e 23,8%), la Toscana (6.824, 27.920 dosi e il 24,4%) e la Campania (6.671, 33.870 dosi e il 19,7%). La Lombardia e’ la regione che ha avuto piu’ dosi, 80.595, ma sono state effettuate solo 2.416 somministrazioni pari al 3%. Fra le categorie interessate, gli operatori sanitari e sociosanitari sono 67.781, il personale non sanitario 6.523 e gli ospiti di strutture residenziali 4.842. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 79.146 lecontro il, secondo i dati aggiornati alle 9.14 pubblicati sul portale dedicato. In particolare, 46.709 sono donne mentre 32.437 uomini. Quanto alle regioni, al primo posto per numero di somministrazioni figura ilcon 16.752 su 45.805 dosi consegnate e una percentuale del 36,6%. Seguono il Veneto (11.119, 38.900 dosi e 28,6%), il Piemonte (9.719, 40.885 dosi e 23,8%), la Toscana (6.824, 27.920 dosi e il 24,4%) e la(6.671, 33.870 dosi e il 19,7%). La Lombardia e’ lache ha avuto piu’ dosi, 80.595, ma sono state effettuate solo 2.416 somministrazioni pari al 3%. Fra le categorie interessate, gli operatori sanitari e sociosanitari sono 67.781, il personale non sanitario 6.523 e gli ospiti di strutture residenziali 4.842. ...

