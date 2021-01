Coronavirus, Usa: nuovo record di contagi e morti. Los Angeles, manca il legno per le bare (Di domenica 3 gennaio 2021) nuovo record di casi giornalieri di Coronavirus negli Usa: nelle ultime 24 ore sono state registrate 299.087 nuove infezioni , per un totale di contagi dall'inizio dell'epidemia che sale a 20.430.797. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021)di casi giornalieri dinegli Usa: nelle ultime 24 ore sono state registrate 299.087 nuove infezioni , per un totale didall'inizio dell'epidemia che sale a 20.430.797. ...

