Coronavirus | Toti | “Stasera probabile riunione in vista della fine delle restrizioni”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il Presidenteregione Liguria, Giovanni, in diretta su Facebook ha parlato in: “Siamo stati preallertati dal Governo, ovvero dal ministro Speranza, dal ministro Boccia e dalla conferenzaregioni che riunisce noi governatori. E’ assaiche vi sia gia’ questa sera alle 21.30 un primo incontro tra Governo e Regioni per cominciare a ragionare in tempi piuttosto stretti, perche’ alla Befana, finirannosu tutto il territorio nazionale”. SportFace.