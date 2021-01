Coronavirus | Toti | “La pressione sugli ospedali della Liguria resta bassa | basta polemiche ed evitiamo inutili allarmismi”

(Di domenica 3 gennaio 2021) “C’è chi continua a faresu come va il covid ine su come facciamo i vaccini che il Governo ci manda. Facciamo un numero di tamponi che ci colloca tra le prime Regioni d’Italia e stiamo affrontando la codaseconda ondata di covid con grande capacità. Se qualche persona che si diletta a fare politica, parlasse un poco di meno e studiasse un po’ di più i numeri, eviteremmo”. Lo ha detto il governatore ligure Giovannidurante il punto giornaliero sul. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

