**Coronavirus: Toti, ‘alle 21.30 incontro con governo-Regioni per misure dopo Epifania’** (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “E’ assai probabile che questa sera alle 21.30 ci sia un primo incontro tra governo e Regioni per cominciare a ragionare in tempi piuttosto stretti su nuove regole” per dopo l’Epifania, le fasce o “qualcos’altro che il governo vorrà proporci”. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “E’ assai probabile che questa sera alle 21.30 ci sia un primotraper cominciare a ragionare in tempi piuttosto stretti su nuove regole” perl’Epifania, le fasce o “qualcos’altro che ilvorrà proporci”. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Toti fa sapere che i governatori sono allertati per un confronto stasera alle 21,30 fra #governo e #regioni sulle nuove… - TV7Benevento : **Coronavirus: Toti, 'alle 21.30 incontro con governo-Regioni per misure dopo Epifania'**... - feliciagiudice1 : RT @lucianoghelfi: #Toti fa sapere che i governatori sono allertati per un confronto stasera alle 21,30 fra #governo e #regioni sulle nuove… - ClaraMutsc : RT @lucianoghelfi: #Toti fa sapere che i governatori sono allertati per un confronto stasera alle 21,30 fra #governo e #regioni sulle nuove… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Toti fa sapere che i governatori sono allertati per un confronto stasera alle 21,30 fra #governo e #regioni sulle nuove… -