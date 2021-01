Coronavirus | spunta l' ipotesi delle misure ponte nazionali tra il 7 e il 15 gennaio

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 gennaio 2021) Francesca Galici I giorni "scoperti" tra la finerestrizioni natalizie e la scadenza del Dpcm potrebbero essere coperti da un pacchetto di: è questa la nuovadel governo Il 7scadranno leadottate dal governo per le festività di Natale e il successivo 15scadrà il Dpcm del 3 dicembre 2020. L'che trapela in queste ore da Palazzo Chigi sembra essere quella di un pacchetto divalide a livello nazionale, senza distinzione di fasce. Sono tanti i punti ancora da definire per la ripresa e il provvedimentopotrebbe essere utile ai Cts per valutare la situazione epidemiologica deldel Paese ...