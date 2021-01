Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale’/Adnkronos (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) – La campagna vaccinale è partita a rilento in tutta Italia, complici i giorni di festa, ma è un caso la situazione della Lombardia, una delle regioni più colpite dal Covid19, dove la somministrazione è ancora ferma al 3% delle dosi consegnate contro il 38% del Lazio o il 18% della Puglia. “Io temo che al di là delle ferie manchi il personale”, suggerisce Gianluigi Spata, presidente della Fromceo, la Federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri della Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. () – La campagna vaccinale è partita a rilento in tutta Italia, complici i giorni di festa, ma è un caso la situazione della, una delle regioni più colpite dal Covid19, dove la somministrazione è ancora ferma al 3% delle dosi consegnate contro il 38% del Lazio o il 18% della Puglia. “Io temo che al di là dellemanchi il personale”, suggerisce Gianluigi, presidente della Fromceo, la Federazione regionale degli ordini deie degli odontoiatri della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

